4 آلاف و245 سائحا يصلون القاهرة فى أول أيام العيد

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء في أول أيام عيد الأضحى وصول 4 آلاف و245 سائحًا عربيا وأجنبيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية، بالإضافة إلى استعدادات السفر لمدينتى شرم الشيخ والغردقة كرحلة ترانزيت.

وشهد المطار وصول 217 رحلة دولية وداخلية كان على متنها المجموعات السياحية، والتى شملت جنسيات من 31 دولة من ضمنها مجموعات من دول أمريكا والتشيك وروسيا الصين واندونيسيا واليابان وتايوان وبريطانيا وكرواتيا وبيرو والعراق والكويت والسعودية والأردن.

وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات وصولهم تحت إشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار، وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار إقاماتهم.