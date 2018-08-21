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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:25 م
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ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى تطورات الأوضاع بالمنطقة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:47 م
ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى تطورات الأوضاع بالمنطقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - ولى عهد أبوظبى
أ ش أ
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، تطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام فى المنطقة.
 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا أيضا خلال الاتصال، التعاون الاستراتيجى بين البلدين وحرصهما على ترسيخه والتنسيق المشترك بينهما فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بجهودهما فى مواجهة التطرف والإرهاب، كما تبادلا الآراء بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية.

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