ولاية كيرالا الهندية تسعى لاقتراض 1.4 مليار دولار لإعادة الإعمار

قال رئيس وزراء ولاية كيرالا الهندية اليوم الثلاثاء إن الولاية التى عصفت بها الفيضانات ستسعى لاقتراض أكثر من 100 مليار روبية (1.4 مليار دولار) لتمويل أعمال إعادة الإعمار بعد الكارثة التى أودت بحياة نحو 400 شخص.

وقال رئيس الوزراء بيناراى فيجايان إن القرض المقترح يأتى فى إطار حزمة خاصة ستطلبها الولاية الجنوبية، التى تقدر أن أضرار الفيضانات لا تقل عن 200 مليار روبية، من حكومة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى.

وأوضح فيجايان أن كيرالا ستطلب من حكومة مودى رفع سقف اقتراض الولاية إلى 4.5% من ناتجها المحلى الإجمالى بدلا من ثلاثة بالمئة مما سيساعد على جمع 105 مليارات روبية إضافية من السوق. وأبلغ الصحفيين "هدفنا ليس مجرد العودة بالولاية إلى وضع ما قبل الفيضان، بل خلق كيرالا جديدة."

أودت أسوأ فيضانات تشهدها الولاية فى 100 عام بحياة 383 شخصا ودمرت عشرات الآلاف من المنازل ومحت الطرق والجسور. ويلوذ نحو 1.3 مليون نسمة بالآلاف من مخيمات الإغاثة.

صنفت الحكومة الاتحادية الفيضانات باعتبارها "كارثة شديدة" ورصدت ستة مليارات روبية كأموال إغاثة مؤقتة حتى الآن. وقال وزير الغذاء رام فيلاس باسوان أن الحكومة ستقدم المساعدة قدر الإمكان.

وقالت الإمارات العربية المتحدة إنها ستقدم سبعة مليارات روبية للولاية. وقال فيجايان "لكيرالا علاقة خاصة بالإمارات التى تعد وطنا ثانيا للمالاياليين" مشيرا إلى شعب كيرالا.

وتستضيف دول الخليج جاليات كبيرة من سكان كيرالا الذين يعملون هناك وتعد تحويلاتهم العمود الفقرى لاقتصاد الولاية منذ الستينيات بمساهمة تصل إلى ثلث الناتج المحلى الإجمالى.