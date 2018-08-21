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وكيل صحة القليوبية يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:22 ص
وكيل صحة القليوبية يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم
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أدى الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، صلاة العيد بصحبة اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم، بمسجد ناصر بمدينة بنها، وسط حشد كبير من المصلين بحضور عدد كبير من قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة وتناولت خطبة العيد قصة الذبح العظيم وما فيه من حكمة وموعظة.

 

وأكد وكيل صحة القليوبية أن مديرية الصحة أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة، وكذلك هيئة الإسعاف تحسبا لأى طوارئ.

 

وأضاف الطباخ، فى تصريحات صحفية، أن جميع الأدوية والمستلزمات متوفرة وبكميات إضافية، كذلك أكياس الدم من جميع الفصائل المختلفة، مشيراً إلى أن مراكز صرف ألبان الأطفال تعمل بصورة استثنائية طوال أيام العيد، كما أنه تم منع جميع إجازات مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية وجميع القيادات وضرورة تواجدهم فى أماكن عملهم طوال أيام العيد .

 

وهنأ وكيل الوزارة جميع أبناء القليوبية والشعب المصرى وجموع المصريين داخل مصر وخارجها الإسلامية بهذه المناسبة الكريمة سائلا المولى عز وجل أن يكون عيد خير وبركة، وأن يديم على الجميع نعمة الصحة والعافية متمنيا لمصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية دوام الاستقرار والرخاء.

 


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