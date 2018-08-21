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وكيل "صحة الشرقية" يحيل المدير المناوب لمستشفى بلبيس للتحقيق

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:42 م
وكيل "صحة الشرقية" يحيل المدير المناوب لمستشفى بلبيس للتحقيق جانب من الزيارة
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إحالة المدير المناوب بمستشفى بلبيس، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية لعدم تواجده، وذلك عقب قيامه بالمرور المفاجئ على مستشفى بلبيس المركزى، لمتابعة آليات سير عمل بالمستشفى وتنفيذ خطة الطوارئ بها.
 
ومر على الطوارئ والاستقبال والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات به، كما تم المرور على باقى أقسام المستشفى المختلفة وبنك الدم، وكلف وكيل الوزارة مدير عام الطب العلاجى ومسئول بنك الدم بالمديرية بإعادة النظر فى الإدارة الحالية لبنك الدم، حيث يوجد بها بعض السلبيات الخاصة بالصيانة وتنظيم العمل داخل البنك وتنظيم وضع قرب الدم والفصائل المختلفة داخل الثلاجات.
 
كما تبين وجود بعض السلبيات لم يتم تلافيها من الزيارة السابقة لوكيل الوزارة ووجه وكيل الوزارة بتغيير فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، وقام بعقد اجتماع مع مدير المستشفى، وتوجيهه باختيار فريق معاون يتمتع برؤية التغيير والتنفيذ على أرض الواقع.

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