وكيل "دفاع البرلمان" يطالب بهيكلة موظفى الدولة: 50% منهم لا يعمل

كتب محمود العمرى

قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إننا نحتاج إلى ثورة إدارية حقيقية فى المؤسسات الحكومية بمصر، وعمل هيكلة فى أعداد الموظفين فى مصر، نتيجة لأن ما يتم إنتاجه فى المؤسسات لا يقاس بعدد الموظفين، فهناك موظف لا يكون موجود فى مقر عمله، وأخر يعمل بكامل طاقته، والاثنان يتقاضان رواتبهما، فأصبح من يستحق ومن لا يستحق فى كفة واحدة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك هيكلة فى الجهاز الإدارى فى مصر.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فى مصر حوالى 7 ملايين، فيهم ما يقرب من 50 % لا يعملون، وهو ما يحتاج لوقفة حقيقة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب فى مؤسسات الدولة، لأن الموظف فى المؤسسات الحكومية الآن يتعامل بمبدأ أنه لا يوجد من يراقبه أو يعاقبه.

وتابع: أن الموظف المهمل لا يكون له مكان، وأن مصر بالفعل تحتاج من 4 إلى 5 ملايين فى الموظفين، والباقى يتم الاستغناء عنه وخروجهم بمعاش مبكر، لأن ترك المسألة بهذا الشكل يؤدى لتفاقم الأزمات فى مؤسسات الدولة، لأن الموظف المهمل يعد موظفًا فاسدًا، فلابد من وقفة جادة لوقف إهمال العاملين فى مؤسسات الدولة.