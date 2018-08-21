video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يتفقد المراسى النهرية لمتابعة إجراءات السلامة للمراكب

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:51 م
وزير النقل يتفقد المراسى النهرية لمتابعة إجراءات السلامة للمراكب وزير النقل يتفقد المراسى النهرية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، واللواء مصطفى  الرزاز – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء طارق الجبالى مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جولة تفقدية لعدد من المراسى النيلية.
 
بدأت جولة الوزير من مرسى ماسبيرو لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث يكون نهر النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين.
 
وخلال الجولة اطمأن الوزير على انتظام العمل بالمراسي حيث تم متابعة العمل بالمراكب والتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الامن والسلامة بها. 
 
وشدد  وزير النقل على استمرار  التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التى تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة. 
 
وكان وزير النقل قد وجه قيادات هيئة النقل النهرى قبل بداية عيد الأضحى المبارك  بعمل حملات مكثفة على المراسى النيلية للتأكد من التراخيص وعوامل السلامة والأمان بها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل يكلف السكة الحديد بتركيب كاميرات مراقبة فى أبراج التحكم بالإشارات لمواجهة الحوادث.. هشام عرفات: المشروع يستهدف تحقيق أعلى معدلات السلامة بالتشغيل.. ورصد المتواجدين بغرف أجهزة أمان القطارات

فيديو.. وزير النقل: لجان مراقبة على المراسى النهرية لضبط أى مخالفات

وزير النقل

النقل النهرى

الهيئة العامة للنقل النهرى

مراسى نيلية




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة