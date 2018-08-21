وزير النقل يتفقد المراسى النهرية لمتابعة إجراءات السلامة للمراكب

كتب رضا حبيشى

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، واللواء مصطفى الرزاز – مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، واللواء طارق الجبالى مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جولة تفقدية لعدد من المراسى النيلية.

بدأت جولة الوزير من مرسى ماسبيرو لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك حيث يكون نهر النيل نزهة مفضلة لعدد كبير من المواطنين.

وخلال الجولة اطمأن الوزير على انتظام العمل بالمراسي حيث تم متابعة العمل بالمراكب والتأكد من سلامة التراخيص وإجراءات الامن والسلامة بها.

وشدد وزير النقل على استمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التى تنقل ركابا والتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة.

وكان وزير النقل قد وجه قيادات هيئة النقل النهرى قبل بداية عيد الأضحى المبارك بعمل حملات مكثفة على المراسى النيلية للتأكد من التراخيص وعوامل السلامة والأمان بها.