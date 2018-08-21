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وزير الداخلية يجتمع بقيادات أمن الإسكندرية لمراجعة خطة التأمين فى العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:33 م
وزير الداخلية يجتمع بقيادات أمن الإسكندرية لمراجعة خطة التأمين فى العيد جانب من الاجتماع
كتب - محمود عبد الراضى
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عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا بقيادات مديرية أمن الإسكندرية لمراجعة خطة تأمين المديرية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وخلال الاجتماع أكد وزير الداخلية على أهمية التواجد الأمنى المكثف بالمحاور الرئيسية والميادين والساحات المخصصة لصلاة العيد، ونشر الدوريات والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع كافة المواقف، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وزير الداخليه (2)

وأشار اللواء محمود توفيق إلى أهمية تشديد الرقابة المرورية على الطرق المتوقع أن تشهد كثافات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور، لا سيما الطرق السريعة، والربط الكامل بغرف عمليات المرور لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج المدينة.

وشدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة والدقة فى تنفيذ الخطط الأمنية وتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة وتوفير الحماية الكاملة والتعامل الفورى مع كافة البلاغات، بما يستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين الوافدين للمحافظة لا سيما خلال فترة الصيف والأعياد.

وزير الداخليه

ووجه الوزير القيادات الأمنية بكافة مستوياتها الإشرافية بأهمية المتابعة الميدانية لسير الأداء الأمنى بما يحقق الأمن للمواطنين، ومواصلة استنفار وتضافر الجهود والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات وتفعيل الاستراتيجيات الأمنية على أرض الواقع بكل دقة، بما يكفل مواجهة كافة صور الخروج على القانون بمنتهى الحسم، مؤكداً على أهمية التوعية المستمرة للقوات بكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة.

فى نهاية الاجتماع، أشاد الوزير بالجهود الأمنية التى تبذها كافة أجهزة وزارة الداخلية بكافة المجالات لبسط السيطرة الأمنية وضبط العديد من القضايا السياسية والجنائية المتنوعة، معرباً عن تقديره لجميع رجال الشرطة على ما يبذلونه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الفترة الأخيرة وهو ما كان له بالغ الأثر فى تحقيق العديد من النجاحات على الصعيد الأمنى .


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