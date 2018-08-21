واشنطن لن تنفى تفاوضها مباشرة مع "طالبان" بدلا من حكومة كابول

(أ ف ب)

أعلنت آليس ويلز المبعوثة الأميركية لآسيا الجنوبية، اليوم الأثنين، أن أى مفاوضات سلام فى أفغانستان يجب أن تشمل حكومة كابول ولا يمكن أن تجرى مباشرة بين واشنطن وطالبان، كما تطالب بذلك الحركة الأفغانية المتمردة.

وقالت آليس ويلز المبعوثة الأميركية لآسيا الجنوبية، أنه يجب أن تجرى المفاوضات بين الحكومة الافغانية وطالبان ونحن لن نحلّ مكان أحد.

وبحسب تقارير إعلامية لم تؤكّدها أى جهة رسمية، فقد التقت ويلز مسؤولين من حركة طالبان الافغانية الشهر الماضى فى قطر لبحث فرص عملية السلام فى أفغانستان.

وأضافت المبعوثة الأميركية، قائلة: "لا يمكننى أن أقول أى شيء أكثر من استعدادنا للقيام بكل ما نستطيع للمساعدة فى جلب كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات"، مؤكدة على أن الولايات المتحدة لا تتفاوض مع طالبان مكان الشعب الافغانى وحكومته.

وكان قيادى فى طالبان أعلن أن ممثلين عن الحركة التقوا مسؤولين أميركيين الشهر الماضى فى الدوحة.