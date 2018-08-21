video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تعلن مقتل خبير متفجرات من تنظيم القاعدة العام الماضى باليمن

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:02 م
واشنطن تعلن مقتل خبير متفجرات من تنظيم القاعدة العام الماضى باليمن متفجرات - أرشيفية
(أ ف ب)
إضافة تعليق
 
صرح مسؤول أمريكى، اليوم الثلاثاء، أن خبير متفجرات من تنظيم القاعدة يدعى إبراهيم العسيرى الذى اختبأ لسنوات فى اليمن قتل العام الماضى، أثناء تصنيع متفجرات متطورة يصعب رصدها.
 
ويعتقد أن "العسيرى" شارك فى العديد من المخططات بينها مخطط عيد الميلاد 2009 عندما حاول نيجيرى تفجير متفجرات بلاستيكية وضعت فى سرواله الداخلى اثناء توجهه فى الطائرة من امستردام إلى ديترويت.
 
وصرح المسؤول الذى طلب عدم الكشف عن هويته "نحن واثقون من أنه قتل أواخر العام الماضى".
 
وطبقا لفريق الأمم المتحدة الذى يرصد الجماعات الإرهابية فى الشرق الأوسط، فقد ذكرت عدد من الدول فى مجلس الأمن "ان خبير المتفجرات ابراهيم العسيرى قتل خلال النصف الثانى من 2017".
 
وجاء فى التقرير الذى نشره الفريق الأسبوع الماضى أنه "نظراً إلى الدور الذى لعبه العسيرى سابقا فى المخططات ضد الطيران، فإن ذلك يمثل ضربة قوية للقدرات العملاتية" لتنظيم القاعدة
 
وينتمى العسيرى إلى "تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب باليمن، وكان هدفا للعمليات الاميركية المستمرة لمكافحة الإرهاب. 
 
ويعتقد أنه شارك كذلك فى محاولات ارسال مغلفات متفجرة مخبأة فى حاويات حبر للطابعات من اليمن إلى شيكاغو فى 2010، كما يعتقد أنه صمم القنبلة التى استخدمها شقيقه عبد الله الذى قتل أثناء محاولة هجوم انتحارى ضد نائب وزير الداخلية السعودى الامير محمد بن نايف عام 2009، وفى محاولة تفجير عيد الميلاد 2009، حاول عمر فاروق عبد المطلب تفجير متفجرات بلاستيكية خيطت فى سرواله الداخلى اثناء رحلة جوية من امستردام إلى ديترويت.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 13 شخصا بينهم خبير متفجرات فى حوادث عنف منفصلة بإقليم نانجرهار الأفغانى

مقتل خبير متفجرات فى "داعش" خلال عملية للقوات الأفغانية فى ننجرهار

مقتل 7 خبراء متفجرات حوثيين فى غارات للتحالف العربى بصعدة اليمنية

متفجرات

خبير متفجرات

اليمن

واشنطن




لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

خالد صلاح يكتب: أين سينما 30 يونيو؟

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

جماهير إنجلترا تؤكد صحة ركلة جزاء محمد صلاح ضد كريستال بالاس

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

المشاهير يشاركون الجماهير احتفالات العيد "إلكترونيا".. يوسف الشريف يدعو للفرحة.. يارا والعيد على الحلوين.. فارس كرم يتمنى السلام.. دعوات "شناوى" الأهلى للشعب.. ومسئول بريطانى يعتبر تجمع الحج أروع التجمعات

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

الجاليات المصرية فى الخارج تحتفل بعيد الأضحى على طريقتها الخاصة.. الجمعيات الأهلية المصرية بالنمسا تفتح أبوابها للصلاة وتوزع الهدايا على الأطفال.. والمسلمون فى ألمانيا يحتفلون بالمساجد الكبرى فى العاصمة برلين

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

شاهد.. وليد أزارو بطل المواجهة الأخيرة بين الأهلى ووادى دجلة

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

الراهب فلتاؤوس المتهم بقتل الأنبا أبيفانيوس يعانى "غرغرينا بالساق"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة