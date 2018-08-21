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واشنطن تدعم جولة المفاوضات بين الأطراف اليمنية فى سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:46 م
واشنطن تدعم جولة المفاوضات بين الأطراف اليمنية فى سبتمبر المقبل مارتن جريفيث -المبعوث الأممى إلى اليمن
أ ش أ
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أعلنت الولايات المتحدة دعمها لجولة المفاوضات بين الأطراف اليمنية فى سبتمبر المقبل، التى دعا إليها مؤخرا المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث.
 
وقال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الخليج العربى تيموثى لندركينج، إن واشنطن حريصة على رؤية تحقيق نتائج من جولة المفاوضات المقبلة التى دعا إليها المبعوث الأممى مارتن جريفيث فى الخامس والسادس من سبتمبر المقبل، مؤكدا أن واشنطن تقف - بقوة - وراء جهود المبعوث الأممى.
 
وكان المبعوث الأممى قد دعا كافة الأطراف فى اليمن إلى جولة مفاوضات فى جنيف فى السادس من سبتمبر المقبل، مؤكدا أن هناك فرصة لتحقيق السلام فى اليمن.

 


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