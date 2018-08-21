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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:36 م
خالد صلاح
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هيئة النقل تشغل 130 أتوبيس بالمناطق السياحية وتؤمن خطوطها بالتنسيق مع الشرطة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:25 م
هيئة النقل تشغل 130 أتوبيس بالمناطق السياحية وتؤمن خطوطها بالتنسيق مع الشرطة ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أن هيئة النقل كثفت عدد أتوبيسات النقل العام على الخطوط التى تخدم المناطق السياحية مثل القناطر الخيرية والأهرامات والحديقة الدولية والحدائق العامة والمناطق الدينية والتى تشهد إقبالا كبيرا فى العيد.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، لـ"اليوم السابع" أن هناك تنسيقا كاملا مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة المسطحات المائية لتأمين وسائل النقل العام والمراسى النيلية، مشيرا أن الهيئة ترصد كل تحركات سيارتها من خلال منظومة التتبع الجديدة التى تم تركيبها فى السيارات.

وأشار على، أنه تم توفير 130 أتوبيس نقل عام على 34 خط لخدمة المناطق السياحية، بالإضافة إلى تشغيل غرفة العمليات المركزية بالهيئة التى ترصد حركة السيارات وتتعامل بشكل مباشر وفورى مع المشاكل.


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