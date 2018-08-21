هيئة المحلفين تتابع مداولاتها بشأن قضية المستشار السابق لترامب

أ ف ب

تستأنف هيئة المحلفين، اليوم الثلاثاء، مداولاتها فى إطار محاكمة بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب، المتهم بإختلاس مالى ومصرفى وأول مسؤول يوجه إليه اتهام فى إطار التحقيقات فى تدخل روسى فى الانتخابات.

وسيستأنف المحلفون ال12، ست نساء وستة رجال، يومهم الرابع من المداولات فى محكمة الكسندريا بالقرب من واشنطن، كما أعلن القاضى توماس سيلبى ايليس.

وكان المحلفون ناقشوا لأكثر من 8 ساعات فى قاعة مغلقة، أمس الاثنين، لليوم الثالث على التوالى، مصير مانافورت (69 عاما)، المستشار السياسى السابق المتهم بالتهرب الضريبى والاحتيال المصرفى بما يشمل عشرات ملايين الدولارات جاءت من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكرانى السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو. كما أنه متهم بتزوير معلومات قدمها الى مصارف للحصول على قروض.

وكشف عن هذه الوقائع خلال التحقيقات التى يجريها المدعى الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا.