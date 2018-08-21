video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نشر مباحث المرور بمواقف الجيزة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:09 ص
نشر مباحث المرور بمواقف الجيزة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة حملات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية بالطرق وتم تزويدها بضباط وأمناء راكبى الدراجات النارية للمرور على تلك الطرق وتزويدها بالضباط والأفراد لمواجهة السرعات، ونشر الرادارات الثابتة والمتحركة وضبط الحركة المرورية من خلال غرفة عمليات الإدارة ومتابعة حركة السيارات بكافة الطرق وبمحيط الحدائق والمتنزهات والميادين ودور السينما وشارع الهرم خلال احتفالات عيد اﻷضحى.

وتكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين، وتهيب الإدارة بالمواطنين الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على أرواحهم وحتى يعودوا سالمين.

وخصصت إدارة مرور الجيزة عددا من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بالطرق ومنع الباعة الجائلين بمحيط المتنزهات والكبارى الهامة منعا للزحام المرورى وتنظيم حركة السيارات بالميادين، كما سيتم وضع حواجز حديدية لمحيط الكنائس لمنع مرور أى سيارات بمحيط دور العبادة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرور الجيزة يواجه زحام عيد الأضحى.. نشر الخدمات والأوناش بمحيط المساجد وأماكن الكثافات لمنع الزحام.. حملات على المواقف لمنع رفع تعريفة الركوب.. تواجد قوات الانتشار السريع بأماكن التنزهات لتأمين الاحتفالات

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور الجيزة

اوناش مرورية

عيد الاضحى

تعريفة الاجرة




لا تفوتك
التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

التنمية المحلية: إعلان بعض السياسيين عن موعد حركة المحافظين "اجتهادات شخصية"

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

تعرف على رمزية عيد الأضحى فى رأى سكرتير عام الأمم المتحدة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

الليرة التركية تنهار وأردوغان يكابر.. يتحدث عن دعم دول له والحقيقة إيران فقط.. يحاول جذب السودان لصفه إلا أن الخرطوم لن تغامر بعلاقاتها من واشنطن لنصرة أردوغان.. والدعم القطرى يعيد ملف دعمها للإرهاب إلى الواجهة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

اعرف هتاكل إيه وهتشرب إيه فى العيد.. لو عندك ضغط أو سكر ابعد عن الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف.. ولو مريض قلب "عليك وع المشوى" علشان مبيجبش جلطة

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

دراسة: النساء الأكثر إنفاقا للأموال على ألعاب الموبايل من الرجال

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

شاهد.. واقعة تحكيمية مثيرة للجدل فى الدورى التركى من صناعة تريزيجيه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة