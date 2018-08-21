نشر مباحث المرور بمواقف الجيزة للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة

وتكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب، ونشر مباحث المرور على المواقف للتأكد من التزام قائدى السيارات بالتعريفة وعدم استغلال المواطنين، وتهيب الإدارة بالمواطنين الالتزام بقواعد وآداب المرور وتعليمات رجال المرور حفاظا على أرواحهم وحتى يعودوا سالمين.

وخصصت إدارة مرور الجيزة عددا من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بالطرق ومنع الباعة الجائلين بمحيط المتنزهات والكبارى الهامة منعا للزحام المرورى وتنظيم حركة السيارات بالميادين، كما سيتم وضع حواجز حديدية لمحيط الكنائس لمنع مرور أى سيارات بمحيط دور العبادة.