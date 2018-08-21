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نائب عراقى: البرلمان الجديد سيكون قويًا ويتحلى بـ"الوطنية التامة"

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:00 ص
نائب عراقى: البرلمان الجديد سيكون قويًا ويتحلى بـ"الوطنية التامة" البرلمان العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أكد النائب عن محافظة صلاح الدين، قتيبة الجبورى، الاثنين، أن البرلمان الجديد سيكون قويًا ويتحلى بـ"الوطنية التامة غير المزيفة".

وقال الجبورى - فى بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إننى على ثقة بأن البرلمان الجديد سيكون قويًا ويتحلى بالوطنية التامة غير المزيفة ، وسيكون النواب الجدد على مستوى عال من المسؤولية الأخلاقية تجاه معاناة شعبنا"، داعيًا إلى العمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف "نحن بحاجة إلى دور الإعلاميين الوطنيين لتسليط الضوء على أى حالة إخفاق، منطلقين من مبدأ "النقد البناء".

ولفت إلى أنه من خلال البرلمان ستنبثق حكومة عراقية خالصة شجاعة قادرة على إدارة البلاد فى هذا الظرف العصيب بعيدا عن أى إملاء خارجي.

وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى 12 مايو الماضى لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

 


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