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موقع التنسيق يستمر فى استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية خلال إجازة العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:30 ص
موقع التنسيق يستمر فى استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية خلال إجازة العيد تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن موقع التنسيق سيستمر فى استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية بمختلف أنواع الشهادات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الموقع مفتوح لطلاب الدور الثانى من الشهادات الفنية للتقديم خلال الفترة المذكورة، موضحًا أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادات الفنية عقب الانتهاء من عمليات التنسيق الخاصة بهم، وفرز وتصنيف الرغبات من قبل القائمين على التنسيق.


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موقع التنسيق

طلاب الشهادات الفنية

عيد الاضحى




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