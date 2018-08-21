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موظف بشركة يستولى على 18 ألف دولار ويدعى تعرضه للسرقة والمباحث تكشفه

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:08 ص
موظف بشركة يستولى على 18 ألف دولار ويدعى تعرضه للسرقة والمباحث تكشفه موظف الشركة المتهم بالاستيلاء على 18 الف دولار
كتب كريم صبحى
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تمكن النقيب طارق الدسوقى معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، من كشف لغز سرقة 18ألف جنيه من شركة شهيرة، حيث تبين أن موظف بالشركة وراء الواقعة.

 

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا، من موظف بالشركة ادعى تعرضه للسرقة بالإكراه أثناء توجهه لإيداع 18 ألف دولار فى أحد البنوك، عقب استلام المبلغ من موظف الخزينة بالشركة.

 

تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات، أن  كذب رواية  موظف الشركة وبمناقشته تبين أنه اختلق واقعة تعرضه للسرقة وبالإكراه وأستولى على أموال الشركة لمروره بضائقة مالية ،تم القبض على المتهم وحرر له محضرا بالواقعة وتولت نيابة أول مدينة نصر التحقيق. 


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موظف يستولى على 18 الف دولار




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