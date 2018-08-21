موجز أخبار 10 مساء.. التأمين الصحى يعالج الأطفال المصابين بفيروس سى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد الدكتوروحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، علاج الأطفال المصابين بفيروس سى من عمر 12 إلى 18 سنة، وأوزانهم تزيد عن 35 كيلو جراما بعقار هارفونى.

حسم التعادل السلبى الشوط الأول من مباراة الأهلى ووادى دجلة المقامة بينهما حالياً على ملعب السلام ،والتى تأتى بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

علق النجم تامر حسنى، عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" عن أزمته الصحية التى تعرض لها الأيام الماضية، وأكد أن ردود الفعل التى وصلته بعد عرض فيلمه "البدلة" هونت عليه التعب والإرهاق الذى تعرض له، حيث كتب معلقاً: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعاً يا رب.. أما بقى عن جمال ردود الفعل كل اللى دخلوا فيلم البدلة بشكركم جداً جدااااً عشان فعلاً هونتوا عليا تعبى، وإن شاء الله هبقى كويس قريب والحمد لله على كل حال".

اكتشف العلماء أن المادة التى تُستخدم عادة لعلاج مرض الزهايمر يمكن أن تساعد الأشخاص أيضًا فى التحكم فى أحلامهم، ووجد الباحثون فى جامعة ويسكونسين-ماديسون ومعهد لوسيد فى هاواى أن الأشخاص الذين خضعوا لمادة تدعى "جالانتامين" كانوا أكثر عرضة لأحلام واضحة.

صرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى أن حجاج بيت الله الحرام من حجيج الجمعيات الأهلية بدءوا منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى فى رمى الجمرات فى أول أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء ركن الحج الأعظم مشيرا إلى أن اعضاء البعثة متواجدين مع الحجيج ميدانيا حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لمناسك الحج فى سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.

أجرى "اليوم السابع" جولة ليلية فى منطقة منى بالأراضى المقدسة التى يبيت فيها جموع الحجاج المصريين، وينطلقوا منها لجسر الجمرات لرمى الشيطان.

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات بأن حجاج الجمعيات الأهلية بدأوا منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى فى رمى الجمرات فى أول أيام التشريق بعد الأنتهاء من أداء ركن الحج الأعظم، مشيرا إلى أن أعضاء البعثة متواجدين مع الحجيج ميدانيا حيث يتم تقديم كافة الخدمات لهم لمناسك الحج فى سهولة ويسر ووسط إجراءات وتعاون مع الجانب السعودى.

أكد الدكتوروحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، علاج الأطفال المصابين بفيروس سى من عمر 12 إلى 18 سنة، وأوزانهم تزيد عن 35 كيلو جراما بعقار هارفونى.

خفضت فنزويلا قيمة عملتها "البوليفار" بنسبة 96% بموجب سعر صرف جديد أعلن عنه البنك المركزي الثلاثاء.

بدأ السجناء فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إضرابا للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية، وشروط العفو، وإعادة تفعيل حقهم بالتصويت.

فى مباحثات هامة، استضاف وزير البترول المهندس طارق الملا، جون كريستمان، الرئيس التنفيذى لشركة أباتشى الأمريكية لمناقشة سبل تطوير النشاط الاستكشافى للشركة فى مصر، فى وقت تعتزم فيه الشركة ضخ استثمارات جديدة بقيمة مليار دولار سنوياً فى السوق المصرية.

"الله أكبر.. الله أكبر ..ولله الحمد".. كلمات يرددها الأطفال والكبار فى مجزر البساتين خلال حضورهم ذبح الأضاحى فى أو أيام عيد الأضحى المبارك، ترتسم على وجوههم الفرحة والسعادة بأضحية العيد.

لا يزال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يكابر فى تعامله مع الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن وأنقرة، والتى أدت لانهيار الليرة والتأثير سلبا على الاقتصاد التركى بعد تشديد واشنطن العقوبات على تركيا.