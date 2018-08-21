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منتخب فلكلور جامعة بنها يمثل مصر فى مهرجان الفنون الشعبية بـأوكرانيا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:23 ص
منتخب فلكلور جامعة بنها يمثل مصر فى مهرجان الفنون الشعبية بـأوكرانيا رئيس الجامعة
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه
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تبدأ اليوم فعاليات مهرجان الفنون الشعبية بمدينة لوتيسك بأوكرانيا، وتستمر حتى يوم 26 من أغسطس الجارى.

ويشارك منتخب جامعة بنها للفلكلور فى هذا المهرجان، ممثلا لمصر بعروض من الفلكلور المصرى، وفى مقدمتها "رقصة الحصاد" التى تجسد دور الفلاح فى زراعة وحصاد القمح.

من جهته قال الدكتور خالد عيسوى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، تمت دعوة منتخب الجامعة لزيارة الكنيسة للاحتفال بعيد الحصاد.

من جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، على دور مصر الرائد فى الفنون، مشيرا إلى أن تمثيل فريق الجامعة فى هذا الحدث الدولى المهم جاء بناءً على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الأخير على دور الجامعات المصرية فى بناء وتنمية قدرات الشباب والاهتمام بالأنشطة الطلابية بالجامعات لاستيعاب طاقة الطلاب وتوظيفها لخدمة مجتمعهم.

وقدم القاضى الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمهما للمنتخب ومساندة جامعة بنها.

وأشار القاضى إلى أن التابلوهات الفنية التى يقدمها منتخب جامعة بنها تجسد التراث المصرى بصفة عامة وتراث القليوبية بصفة خاصة.

 


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