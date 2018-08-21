مقتل 4 عناصر من داعش واعتقال اثنين فى كركوك

بغداد أ ش أ

أعلن المركز الإعلام الأمنى بالعراق، الاثنين، مقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" واعتقال اثنين والعثور على مخبأ للعتاد فى كركوك.

وذكر المركز -فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- أن قطاعات الشرطة الاتحادية ضمن عمليات كركوك تجرى عملية تفتيش فى مناطق وقرى " تل هلاله، الخاتونية، زيدان العجاج، على رش"، نجم عنها مقتل 4 عناصر من داعش، وتدمير مخبأ، من خلال نصب كمين محكم، كما تم العثور على مخبأ للعتاد فى الحى الصناعى بالحويجة يحتوى على قنبلتى هاون وأسلحة أخرى وقد تم تفجيرها.

وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عنصرين اثنين من عصابات داعش الإرهابية، كما عثرت على عبوة ناسفة قديمة أسفل جسر زغيتون الذى يربط بين كركوك وتكريت، فيما تم إتلاف وتفجير 27 عبوة ناسفة أخرى.