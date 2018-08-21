مصرع 9 عمال إثر حريق بمصنع للإلكترونيات غرب العاصمة سول

سول (أ ش أ)

أعلنت شرطة الدفاع المدنى المحلية الكورية الجنوبية أن 9 أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق فى مصنع للأجهزة الإلكترونية بمدينة إنتشون غرب العاصمة سول.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن المصنع يعتمد على معالجة بعض المواد الخطيرة، ولا تزال تُجرى عمليات إخلاء المبنى، فيما لم ترد بعد أية تفاصيل إضافية بشأن الحادثة.

من جهتها، أكدت السلطات إنها تسعى لاكتشاف السبب الحقيقى وراء اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن 33 سيارة متخصصة فى إطفاء الحرائق و100 رجل إطفاء توجهوا إلى موقع الحادث للمشاركة فى مهمة إخماد الحريق، فيما جرى نقل العديد من المصابين إلى أقرب مستشفى للخضوع للعلاج اللازم.