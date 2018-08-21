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مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 12:42 م
مصرع 5 من أسرة واحدة فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا حادث تصادم - صورة أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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لقى 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى بالمنيا. 
 
تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنيا، يفيد بمصرع 5 من أسرة واحدة من مركز أبنوب محافظة أسيوط، كانوا فى طريقهم لمطار القاهرة للسفر لدولة البحرين حيث اصطدمت السيارة الأجرة التى تقلهم بسيارة ملاكى بطريق الجيش بالمنيا فى زمام دائرة مركز ملوى مما أسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة وإصابة اثنين آخرين.
 
وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث برئاسة العقيد أحمد عبد القادر نائب مأمور مركز ملوى، وأشارت التحريات الأولية تحت إشراف المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوى أن الحادث بسبب تصادم سيارة "ثمنايه" تقل 6 أفراد من أسرة واحدة مع سيارة ملاكى تقل شخص واحد وأن المتوفين هم : "سلمى محمود كامل عبد الحميد" 4 سنوات،  والدتها "داليا أحمد عمر عبد الحافظ" 30 سنة، والدها "محمود كامل عبد الحميد محمد" 40 مدرس، "محمود عبد الحفيظ محمد" 35 سنة سائق السيارة، "وليد احمد عمر عبد الحافظ" 35 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ونقلت الإسعاف الجثث لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرفات النيابة العامة.
 
كما أصيب قائد السيارة الملاكى نقيب طبيب "حسين ع. ع." 31 سنة بمديرية أمن الوادى الجديد وكذا الطفلة براءة محمود كامل 3 سنوات وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج وحالتهم متوسطة. 
 
وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هانى اسحق شحاته بشأن أسباب الوفاة للمتوفين كسور بالجمجمة  وعظام الوجه ونزيف بالمخ وفشل حاد فىي التنفس وكسور بالضلوع ونزيف داخلي بالبطن والحوض. وأنه لا توجد شبهة جنائية طبية فى الوفاة والجثث تحت تصرفات النيابة العامة. فيما تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لبندر المنيا التحقيقات و سؤال الأهلية وشهود العيان تحت إشراف المستشار محمد نجاتى رئيس النيابة.

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