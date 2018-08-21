مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طفل بأحد مركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة به أثناء لهوه أمام منزله فى أول أيام عيد الأضحى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون بحادث تصادم ومتوفى دائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة قيادة "ن أ خ" موظف بالطفل "ي م ي" 3 سنوات، أثناء اللهو أمام المنزل ونجم عن الحادث وفاة الطفل متأثرا بإصابته نزيف بالأنف، ونزيف داخلى بالمخ وتم التحفظ على السيارة، وبسؤال كل من قائد السيارة والد الطفل أفادا بمضمون ما جاء وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.