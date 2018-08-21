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الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:03 ص
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مصرع شخص فى تحطم طائرة صغيرة بولاية أريزونا الأمريكية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:27 ص
مصرع شخص فى تحطم طائرة صغيرة بولاية أريزونا الأمريكية تحطم طائرة _ صورة ارشيفية
واشنطن أ ش أ
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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى تحطم طائرة صغيرة، فى مدينة فينكس بولاية أريزونا الأمريكية، حسب ما ذكرت السلطات.

وأعلنت المتحدثة باسم جهاز الطيران فى فينكس هيذر ليسنر، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، حصيلة الضحايا، لكن المعلومات الأولية لم تكشف عما إذا كان القتيل والمصاب على متن الطائرة أم فى الطريق.

وأظهرت صور من المكان حطام الطائرة الصغيرة وسط الطريق الذى انتشرت فيه عناصر من أجهزة المطافىء والطوارىء

وأوضحت ليسنر أن الحادث لم يؤثر على حركة الملاحة فى مطار دير فالي.

 


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