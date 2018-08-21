مدير الأمن يهنئ محافظ بني سويف بعيد الأضحى المبارك

بنى سويف : هانى فتحى

استقبل المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف"بمكتبه " اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف وبعض القيادات الأمنية ،حيث قدم مدير الأمن التهنئة للمحافظ بعيد الأضحى المبارك ، متمنياً مزيد من التوفيق للمحافظ في تحقيق طموحات وآمال المواطن السويفي في كافة المجالات

وكان المحافظ قد استقبل"اليوم" عددا من أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة التنفيذية من رؤساء المدن ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ومديري الإدارات بالديوان العام, ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والشخصيات العامة، حيث قدموا التهنئة للمحافظ بعيد الأضحى