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مدير أمن المنوفية يتفقد الارتكازات الأمنية ومراكز الشرطة

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 09:47 ص
مدير أمن المنوفية يتفقد الارتكازات الأمنية ومراكز الشرطة زيارة مدير الامن للمعسكر
المنوفية _ محمد فتحى
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تفقد اللواء سمير أبو زامل، مساعد الوزير مدير أمن المنوفية، الحالة الأمنية والمرورية بنطاق المديرية للوقوف على مدى جاهزية القوات واستعدادها لمواجهة كل ما يخل بالأمن العام، وشملت الجولة إدارة قوات الأمن، نقطة التفتيش الأمنية بميت أبوشيخة، مدينة شبين الكوم، قسم شرطة شبين الكوم، مركزشرطة شبين الكوم، إدارة الترحيلات، مطرانية شبين الكوم، وهنأ الضباط والأفراد والمجندين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

 ووجه مدير الأمن بشدة ملاحظة الحالة واليقظة التامة والإخطار الفورى عن أى ملاحظات، وضرورة الإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتنفيذ القانون بكل حسم وحزم مع مراعاة قواعد حقوق الإنسان وبخاصة كبار السن .وذوى الإحتياجات الخاصة.

 

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زيارة مدير الاممن للمعسكر

 

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مدير الامن يصافح الافراد
 
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مدير الامن داخل المعسكر 

 

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مدير الامن يصافح القوات 
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زيارة مدير الأمن

 


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