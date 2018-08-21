محافظ كفرالشيخ يستقبل وفود شعبية وتنفيذية للتهنئة بالعيد

كفرالشيخ - محمد سليمان

تبادل اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، التهانى بعيد الأضحى المبارك، بمكتبه بديوان عام المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك خلال استقباله العديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ورجال الكنيسة، لتلقي التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وزار المحافظ بمكتبه اليوم، نيافة الحبر الجليل الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري و رئيس دير القديسة دميانة، وسكرتير المجمع المقدس، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية دمياط وكفر الشيخ ، ودير القديسة دميانة والبرارى، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، ووكلاء الوزرات ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن، وشباب المحافظة.