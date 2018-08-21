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محافظ تعز: نجحنا فى استلام عدد من المواقع الاستراتيجية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 07:32 م
محافظ تعز: نجحنا فى استلام عدد من المواقع الاستراتيجية محافظ تعز الدكتور أمين محمود آل
إيمان حنا
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هنأ محافظ تعز باليمن الدكتور أمين محمود آل، أهل اليمن وتعز بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، قائلًا "إننى أنتهز هذه الفرصة السعيدة، لأتقدم باسمى التهانى إلى أبطال الجيش الوطنى المرابطين فى جبهات العزة والشرف، والى أفراد الأمن وأبناء محافظتنا الصامدة رجالاً ونساء وأطفالاً".

وأؤكد أن السلطة المحلية للمحافظة مستمرة فى بذل الجهود تلو الجهود من أجل استكمال تحرير المحافظة وتكريس حضور الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار واستكمال استعادة وتأهيل وتفعيل المؤسسات وتطبيع مظاهر الحياة العامة، ورغم كل الملفات الشائكة لمحافظة تعز، إلا أننا نجحنا فى استلام عدد من المواقع الاستراتيجية من قبل الوحدات العسكرية التى رابطت فيها لأعوام، وقد وجهنا الأجهزة المختصة  لتحضير وتجهيز بعض هذه المرافق، كمزارات سياحية وترفيهية لأبناء المدينة، وعلى رأسها قلعة القاهرة التاريخية، ومجمع نادى تعز السياحى، وإقامة مهرجانات فيها، سعياً منا لإعادة البسمة والبهجة إلى قلوب ووجوه أبناء محافظتنا، وفلذات أكبادنا الأطفال على وجه الخصوص.

وأضاف، "نعمل بكل جد على ترميم وتأهيل الشوارع وإصلاح منظومة الصرف الصحى، وشرعنا فى ترميم الشوارع، وتهيئتها للعابرين، ولما فيه خدمة وراحة وطمأنينة وسلامة مواطنينا، كما نعمل فى ذات الوقت، على استكمال أعمال الترميم، وتمكنا من ترميم عدد كبير من المرافق الخدمية والتعليمية على وجه الخصوص، وتفعيل عمل المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية والقضائية والأمنية سعياً إلى بسط حضور الدولة وتسهيل أمور الناس وحل قضاياهم، وجعل التعليم من أولياتنا فى السلطة المحلية، والسعى الجاد لتمكين أبنائنا الطالبات والطلاب من مواصلة تعليمهم الذى يعد بوابة النفاذ إلى مستقبل مشرق".


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