video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يزور الحديقة الدولية ويلتقط صورا تذكارية مع الزوار

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 01:45 م
محافظ القاهرة يزور الحديقة الدولية ويلتقط صورا تذكارية مع الزوار محافظ القاهرة يلتقط صور تذكارية مع زوار حديقة الفسطاط
كتب سيد الخلفاوى - سلمى الدمرداش
إضافة تعليق
زار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، منذ قليل، الحديقة الدولية لتهنئة المواطنين ​بالعيد، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وزوار الحديقة مشددا على توفير كل الخدمات للمواطنين والتنسيق مع الشرطة والإسعاف للتواجد المستمر بمحيط الحديقة للتدخل فى أى طوارى أو نقل المصابين.
 
وحرص المحافظ على مصافحة أعضاء فرقة الموسيقى العسكرية، والتقاط الصور التذكارية معهم وتهنئتهم بالعيد، كما التقط صور سيلفى مع الزوار، وقدمت الحديقة عروضا فنية للفرق الشعبية والتنورة والمزمار، كما وزعت ألعاب أطفال على الأطفال.
 
كما شاهد المحافظ عدد من العروض الفنية التى قدمتها الفرق الفنية، وأطلع المحافظ على تجهيزات الحديقة واستعداتها لاستقبال الزوار، حيث شرح اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة برامج الترفيه المقدمة للزوار.
 
رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر وإبراهيم عسقلانى مدير تموين بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حديقة الفسطاط تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين وسط تشديدات أمنية

شاهد.. حديقة الفسطاط توزع أكياس قمامة على الزائرين فى عيد الأضحى

القاهرة

اخبار القاهرة

الاتوبيس النهري

الحديقة الدولية

العيد

عيد الاضحي




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة