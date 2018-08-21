محافظ القاهرة يزور الحديقة الدولية ويلتقط صورا تذكارية مع الزوار

كتب سيد الخلفاوى - سلمى الدمرداش

زار المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، منذ قليل، الحديقة الدولية لتهنئة المواطنين ​بالعيد، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وزوار الحديقة مشددا على توفير كل الخدمات للمواطنين والتنسيق مع الشرطة والإسعاف للتواجد المستمر بمحيط الحديقة للتدخل فى أى طوارى أو نقل المصابين.

وحرص المحافظ على مصافحة أعضاء فرقة الموسيقى العسكرية، والتقاط الصور التذكارية معهم وتهنئتهم بالعيد، كما التقط صور سيلفى مع الزوار، وقدمت الحديقة عروضا فنية للفرق الشعبية والتنورة والمزمار، كما وزعت ألعاب أطفال على الأطفال.

كما شاهد المحافظ عدد من العروض الفنية التى قدمتها الفرق الفنية، وأطلع المحافظ على تجهيزات الحديقة واستعداتها لاستقبال الزوار، حيث شرح اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة برامج الترفيه المقدمة للزوار.

رافق المحافظ فى جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر وإبراهيم عسقلانى مدير تموين بالقاهرة، وعدد من مسئولى المحافظة.