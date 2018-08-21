مبادرة سجون بلا غارمين تعيد "سالم" لأبنائه بعد السجن بسبب 25 ألف جنيه

كتب أحمد حسنى

أعادت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عن الغارمين والغارمات، الحياة من جديد لكثيرين، بعد قرارات العفو التى شملتهم، ضمن مبادارة " سجون بلا غارمين".

فرحة أمتزجت بالدموع والسعادة، للغارمين والغارمات بعد قرار العفو عنهم اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن ضمن هؤلاء تاجر خضار، حلم بحياة كريمة مليئة بالتضحية من أجل أطفاله وأسرته، بعد أن حاول أن يحمى أسرته الصغيرة باقتراض مبلغ 25 ألف جنيه، مقابل شكات وإيصالات أمانة، لكن أتت الرياح بما لا تشهى السفن، وتحولت محاولات حماية الأسرة، للوصول خلف القضبان.

لم يستطع التاجر المعفو عنه "سالم" أن يسدد المبلغ المطلوب، ليجد نفسه فى غرفة مقيد الحرية خلف القضبان، بعد تقديم الشيكات والإيصالات للمحكمة المختصة، لتأتى قرارات العفو له برائحة الحرية من جديد، والعودة لأسرته وأبنائه.