مؤسسات الدولة تستجيب لمبادرة الرئيس.. مستشفى الشرطة بالعجوزة تستقبل 6 مرضى بمشروع إنهاء قوائم الانتظار

فى إطار المشروع القومى الذى تشارك فيه كافة مؤسسات الدولة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الإنتظار للمرضى المقرر لهم إجراء العمليات الجراحية الحرجه وفق برنامج زمنى محدد، واستمراراً لتوجيه وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص حالات المرضى.. فقد استقبلت مستشفى الشرطة بالعجوزة كلاً من :-

المريضة / كريمة عبدالفتاح .

المريض / نبيل داوود .

المريض / عمر على .

المريض / عمر محمود .

المريضة / منى عبدالرازق .

المريضة / سيدة محمد عبدالجواد .

لإجراء عمليات جراحية لهم ( قسطرة وجراحة قلب وعظام ) حيث تم إجراء العمليات الجراحية لهم مجاناً ومن المقرر مغادرتهم للمستشفى عقب إستقرار حالتهم الصحية .

جارى الإستمرار فى التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإستقبال الحالات المرضية وفقاً للقوائم المحدده



















