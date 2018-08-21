فيديو.. وفاة طفل بمستشفى بسيون لعدم وجود أطباء.. والصحة تشكل لجنة للتحقيق

كتب محمد إبراهيم و الغربية مصطفى عادل

أرسل القارئ عماد أحمد الفقى من أهالى مركز بسيون محافظة الغربية، فيديو يعرض وفاة طفل داخل مستشفى بسيون المركزى أثناء إسعافه من قبل الممرضات بالمستشفى فقط دون وجود طبيب.

وقال القارئ فى رسالته "دا طفل مات بمستشفى بسيون المركزى لأنه مفيش ولا دكتور موجود زى مانت شايف بسبب العيد".

وبدوره أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية لـ"اليوم السابع" أنه قرر تشكيل لجنة عاجلة من المديرية برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلانى وكيل المديرية، للتحقيق فى واقعة وفاة طفل داخل مستشفى بسيون المركزى صباح اليوم، الثلاثاء.

وأضاف محمد شرشر أن اللجنة ستفحص الأمر لبيان عما إذا كان هناك تقصير وإهمال من الأطباء وحال ثبوت أى تقصير سيتم محاسبة المقصرين وإحالتهم للنيابة العامة.

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