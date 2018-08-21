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فيديو وصور.. كورنيش النيل ببنها وحدائق القناطر الخيرية تشهد كثافة كبيرة احتفالا بالعيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:30 ص
فيديو وصور.. كورنيش النيل ببنها وحدائق القناطر الخيرية تشهد كثافة كبيرة احتفالا بالعيد حدائق القناطر الخيرية تشهد كثافةالزائرين
القليوبية ـ إبراهيم سالم
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استقبل كورنيش النيل ببنها وحدائق القناطر الخيرية بالقليوبية، أعداد كبيرة من المواطنين في الساعات الأولي من احتفالات عيد الأضحي المبارك في يومها الأول.

كورنيش النيل ببنها (1)

وأكد المهندس رجب عبد الرازق النقيدى رئيس المدينه انه تم عمل معسكرات كشافه وخدمه عامه بالتنسيق مع ادارة الشباب لتقليم الاشجار والزهور ودهان جميع الارصفه والبلدورات للتزين القناطر لاستقبال زوارها فى العيد وقال خصصنا غرفة عمليات فى مجلس المدينه بارقام هى 42188260- 42188644 لتلقى اى بلاغات فى اى وقت على مدار اليوم لمواجهة اى حالات طوارىء.

كورنيش النيل ببنها (1)

وأضاف رئيس مدينة القناطر، بأنه تم فتح حدائق المدينه مثل عفلة وأبو قردان الخاصة أمام الجمهور بأسعار رمزيه 10 جنيه سعر التذكرة  وحدائق "أ " و"ب " بسعر 5 جنيه للتذكرة وتم التنسيق مع الإدراة العامة لرى القناطر باعمال الصيانه اللازمه  لدورات المياه ونظافة الحدائق .

كورنيش النيل ببنها (2)

وتابع النقيدى، أن مديرية الصحة زودت  المدينه بعمل نقاط طبية  وسيارات اسعاف واسعافات اولية  بمنطقة الحدائق  ورفع درجة الاستعداد فى المستشفى المركزى وزيادة عدد الاسرة ومراقبة الاغذية لمواجهة اى اصابات مشيرا انه تم تزويد المدينه ب7 سيارات اسعاف لتامين مناطق التجمعات ومكانها هى "ميدان القناطر وسجن القناطر وتفتيش الرى وقرية مرجانه وامام مجلس المدينه ومدخل قرية اجهور الصغرى ".

كورنيش النيل ببنها (3)

وأوضح أنه يوجد 3 معسكرات شبابيه بالتنسيق مع دارة الشباب بالمدينه ومديرية الشباب متواجدة فى حديقة عفله وحديقة النخيل ومركز شباب الساحه مهمة هذه المعسكرات خدمة وتوعيه الجمهور والزوار وارشادهم علاوة على ان هذه المعسكرت بها مكبرات للصوت للبحث عن الاطفال التائهين من أسرهم وفى كل معسكر حقيبة اسعافات أولية لأى طوارىء.

 
كورنيش النيل ببنها (4)
 

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