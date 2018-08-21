فيديو وصور.. المسلمون يحتفلون بالأضحى فى واشنطن وفرجينيا ويؤدون صلاة العيد 5 مرات

واشنطن ـ محمد البديوى

احتفل المسلمون فى ولايتى واشنطن دى سى وفرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد الأضحى المبارك صلاة العيد، وأديت الصلاة فى بعض المساجد 5 مرات تشمل كل مرة التكبير والصلاة والخطبة.

وقال إمام مسجد الهجرة بولاية فرجينيا لليوم السابع إن الصلاة أقيمت فى المسجد فى السابعة صباحا وفى الثامنة صباحا وفى التاسعة صباحا وفى العاشرة والربع فيما ستقام الصلاة الأخيرة فى الحادية عشر صباحا.

وتقام الصلاة 5 مرات بعدد من المساجد تيسيرا على المسلمين سواء الذين يعملون أو الذين يجيئون من مسافة بعيدة، حيث يستأذن بعضهم من العمل لمدة ساعة لأداء صلاة العيد، وتوافد آلاف المصلين منذ الساعات الأولى الْيَوْم للاحتفال بعيد الأضحى.

وشهدت صلاة العيد إقبالا كبيرا من المسلمين احتفالا بالعيد وحرص الأهالى على اصطحاب أطفالهم وأعلن المسئولون عن المسجد عن تقديم الهدايا للأطفال.



































































