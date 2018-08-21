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غدا طقس مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة فى ثانى أيام العيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 10:35 ص
غدا طقس مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة فى ثانى أيام العيد درجات الحرارة غدا
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء ثانى أيام العيد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء بالقاهرة العظمى 35  والصغرى 26درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 والصغرى 24 درجة.
 
 

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