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عضو بـ"صيادلة القاهرة": أعدادنا فى مصر 10 أضعاف النسبة العالمية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:00 ص
عضو بـ"صيادلة القاهرة": أعدادنا فى مصر 10 أضعاف النسبة العالمية نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محفظ رمزى، عضو مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، إن عدد الصيادلة فى مصر أصبح 10 أضعاف النسبة العالمية، مشيرا إلى أن عدد الصيادلة بلغ نحو حوالى ربع مليون صيدلى، فى حين أن إجمالى عدد الصيادلة حول العالم لا يتعدون الـ3 ملايين صيدلى.
 
وأوضح رمزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعداد الخريجين من كليات الصيادلة فى زيادة كل عام، رغم عدم وجود تخصصات فى مصر بكليات الصيدلة، موضحا أن النسبة العالمية هى أن لكل 5 آلاف مواطن صيدلى، بينما فى مصر كل 375 مواطنا له صيدلى، أى أن نسبة الصيادلة فى مصر أكثر من 10 أضعاف النسبة العالمية.
 

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