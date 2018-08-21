عرض كمية من الاستروكس ضبطت بحوزة عاطل بـ6 أكتوبر على المعمل الكيماوى لفحصها

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بعرض كمية من مخدر الاستروكس ضبطت بحوزة عاطل بمدينة 6 أكتوبر على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بمدينة 6 أكتوبر، وضبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس، وحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمدينة 6 أكتوبر.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته 100 جرما من مخدر الاستروكس، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.