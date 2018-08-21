video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 2500 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:11 م
ضبط 2500 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية لحوم فاسدة - صورة أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط "م س م"  32 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، لحيازته كمية وقدرها "2.500" طن من اللحوم المجمدة بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر رقم 8014/2018 جنح قسم كرموز وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "ع ا م" 40 سنة المدير المسئول عن محل جزارة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى " قسم تفتيش اللحوم" وضبط كمية وقدرها 13 كجم من اللحوم مجهولة المصدر وذبيح خارج المجازر العمومية، وتحرر المحضر رقم 19263/2018 جنح قسم باب شرقى وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال السلع الغير صالحة تم ضبط "ع ص غ" 45 سنة صاحب فرش لبيع السلع الغذائية لحيازته وعرضه للبيع كمية وقدرها " 210 " كجم من  الفول السودانى مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 3979/2018 جنح قسم شرطة اللبان وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط  "خ س ا" 35 سنة المدير المسئول عن محل لبيع المأكولات لحيازته وعرض للبيع كمية وقدرها " 184 " كجم من اللحوم " طحال – قلوب – دهون – رأس " بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و تحرر المحضر رقم 8457/2018 جنح قسم الجمرك وجارى العرض على النيابة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار الحوادث

لحوم فاسدة




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة