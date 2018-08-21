ضبط 2500 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق وأسفرت عن ضبط "م س م" 32 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ اللحوم، بالإشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، لحيازته كمية وقدرها "2.500" طن من اللحوم المجمدة بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر رقم 8014/2018 جنح قسم كرموز وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "ع ا م" 40 سنة المدير المسئول عن محل جزارة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطرى " قسم تفتيش اللحوم" وضبط كمية وقدرها 13 كجم من اللحوم مجهولة المصدر وذبيح خارج المجازر العمومية، وتحرر المحضر رقم 19263/2018 جنح قسم باب شرقى وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال السلع الغير صالحة تم ضبط "ع ص غ" 45 سنة صاحب فرش لبيع السلع الغذائية لحيازته وعرضه للبيع كمية وقدرها " 210 " كجم من الفول السودانى مجهول المصدر ومنتهى الصلاحية، وتحرر المحضر رقم 3979/2018 جنح قسم شرطة اللبان وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "خ س ا" 35 سنة المدير المسئول عن محل لبيع المأكولات لحيازته وعرض للبيع كمية وقدرها " 184 " كجم من اللحوم " طحال – قلوب – دهون – رأس " بها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و تحرر المحضر رقم 8457/2018 جنح قسم الجمرك وجارى العرض على النيابة.