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ضبط 2 طن أرز بمصنع يستخدم علامة تجارية غير مسجلة بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 04:20 م
ضبط 2 طن أرز بمصنع يستخدم علامة تجارية غير مسجلة بالقناطر الخيرية أرز -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 2 طن أرز، داخل مصنع يستخدم علامة تجارية غير مسجلة، ومخالف للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.
 
وتمكن ضباط مباحث التموين بالقليوبية من ضبط المسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية الكائن بناحية مسجد الشلقانى باسوس، دائرة مركز القناطر الخيرية، وذلك لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة، مخالفًا القانون 82 لسنة 2008 بشأن حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وضبط بالمصنع "ماكينة  لحام، 2 ميزان حساس، 2 طن أرز معبأ داخل أكياس منتج نهائى".
 
وتحررعن الواقعة المحضر رقم 28841 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق. 

 


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