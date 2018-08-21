ضبط 100 كيلو بلح فاسد وجبنة غير صالحة للاستخدام الآدمى فى سمسطا ببنى سويف

تمكنت حملة من قسم مراقبة الأغذية بإدارة سمسطا الصحية جنوب بنى سويف، بتوجيهات من العميد عبد الرحمن عمر رئيس المدينة من ضبط 100 كيلو بلح جاهز للبيع ظاهر عليه علامات التلف، و25 كيلو جبنة غير صالحة للاسخدام الآدمى فى أول أيام عيد الأضحى المبارك.
كما مرت الحملة المشكلة من سعيد عبد العال عبد الحميد مراقب أول صحة، ومحمد سمرى خليل مفتش أغذية بالإدارة الصحية، وجابر محمود حامد مراقب أول صحة بالمرور على محطة مياه الشيخ عابد، وتم قياس النسب المقررة للمياه.
كما تم المرور على حمام السباحة - ومحطة الدومانية - والحديقة العامة بمدينة سمسطا، وعلى محلات بيع المواد الغذائية وباعة الفاكهة، وتم تحرير محضرين طبقًا للقانون.
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