ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو هيروين بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنيا من ضبط محمد ح إ 32 سنة عاطل ومقيم دائرة القسم السابق اتهامه فى 16 قضية (سلاح أبيض – تحرش – مخدرات – سلاح نارى ) وبحوزته 670 تذكرة تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى 200 جنيه، وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأن الهاتف المحمول للاتصال بعملائه وبالعرض على اللواء مجدى عامر مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.