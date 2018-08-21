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ضبط سائق بحوزته 20 كيلو حشيش داخل سيارته قبل ترويجها فى الطالبية

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:35 ص
ضبط سائق بحوزته 20 كيلو حشيش داخل سيارته قبل ترويجها فى الطالبية المتهم عقب القبض عليه وبحوزته المضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، القبض على سائق وبداخل سيارته 20 كليو حشيش قبل ترويجها على عملائه بقصد الاتجار بها وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد الوزير ﻻمن الجيزة بالواقعة.

 

وردت معلومات اكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم الطالبية مفادها قيام" ا.م.ع" 33 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتردد على دائرة القسم لمزاولة نشاطا إجراميا فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة مستقلا سيارة ملاكى ماركة هيونداى إلنترا سوداء اللون ومتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم الطالبية من ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها وبحوزته 200 فرش حشيش وزنت 20 كيلو جرام وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها علي عملائه من تجار التجزئة ومتعاطيها.

 

 


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