صور.. مدير الطب العلاجى فى زيارة مفاجئة لمستشفى دهب المركزى لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور تامر مرعى مدير الطب العلاجى يرافقه وصبرى محمد وكيل إدارة التمريض، زيارة مفاجئة أول أيام العيد لمستشفى دهب المركزى للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى جاهزية المستشفى فى تقديم الخدمات الطبية لمواطنى مدينة دهب، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل الوزارة بعمل زيارات مفاجئة على مستشفيات المحافظة للاطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وفى إطار الاستعدادات الخاصة بعيد اﻷضحى المبارك من رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، حيث تفقد اﻷقسام الداخلية للمستشفى للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين بجميع اﻷقسام والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم، كما زار المرضى باﻷقسام الداخلية، واطلع على دفاتر الحضور والانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات، وشدد على جميع العاملين بالمستشفى بضرورة اﻹنتظام بالعمل وعدم مغادرته ﻷى سبب من اﻷسباب.