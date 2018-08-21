video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 05:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير الطب العلاجى فى زيارة مفاجئة لمستشفى دهب المركزى لمتابعة سير العمل

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 03:53 م
صور.. مدير الطب العلاجى فى زيارة مفاجئة لمستشفى دهب المركزى لمتابعة سير العمل زيارة مفاجئة لمستشفى دهب المركزى
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

أجرى الدكتور تامر مرعى مدير الطب العلاجى يرافقه وصبرى محمد وكيل إدارة التمريض، زيارة مفاجئة أول أيام العيد لمستشفى دهب المركزى للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى جاهزية المستشفى فى تقديم الخدمات الطبية لمواطنى مدينة دهب، بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل الوزارة بعمل زيارات مفاجئة على مستشفيات المحافظة للاطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وفى إطار الاستعدادات الخاصة بعيد اﻷضحى المبارك من رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة، حيث تفقد اﻷقسام الداخلية للمستشفى للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين بجميع اﻷقسام والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم، كما زار المرضى باﻷقسام الداخلية، واطلع على دفاتر الحضور والانصراف والسجلات الخاصة بالنوبتجيات، وشدد على جميع العاملين بالمستشفى بضرورة اﻹنتظام بالعمل وعدم مغادرته ﻷى سبب من اﻷسباب.


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ جنوب سيناء يزور المستشفى العام بالطور ويصرف مكافآت فورية للعاملين

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار مديرية الصحة بجنوب سيناء




لا تفوتك
صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

صور.. آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الحرام

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

الرياضة المصرية فى يوم.. قطار الأهلى يستعد لـ"دهس" دجلة فى محطة السلام.. الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لمصر المقاصة.. والمصرى يصل القاهرة بعد مواجهة دوسونجو بالكونفدرالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

صور.. العالم هذا الصباح.. اشتباكات عنيفة فى هندوراس خلال مظاهرة تطالب بخفض رسوم النقل.. أوكرانيا تستعرض قدراتها العسكرية فى احتفالات عيد الاستقلال.. و8 قتلى و5 مفقودين عقب فيضان مفاجئ فى كالابريا الإيطالية

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

اضحك على ما تفرج مع كاريكاتير اليوم السابع.. حيل الخرفان للهروب من الذبح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة