صور.. محافظ بنى سويف يهنئ الأيتام والمسنين والمرضى بعيد الأضحى

بنى سويف : هانى فتحى

زار المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف دار الخير والبركة لرعاية المسنين شرق النيل اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك ،حيث قدم التهنئة لنزلاء الدار بهذه المناسبة وقام بتوزيع الهدايا عليهم، معربا عن سعادته لوجوده فى هذا اليوم بين أهالينا من المسنين فى لمسة وفاء وتقدير وعرفانا بالجميل على ما قدموه خلال أداء رسالتهم فى الحياة وما بذلوه من جهد فى تربية ورعاية أولادهم.

واستمع المحافظ لمطالب بعض المسنين، موجها بسرعة تلبيتها فى إطار المتاح من الموارد، حيث استجاب لمطلب إحدى السيدات المسنات من نزلاء الدار برفع كفاءة بعض الخدمات بالمبنى لتقديم خدمة أفضل لآبائنا وأمهاتنا من المسنين، مؤكدا على أن الدولة تهتم بمواطنيها فى مختلف المراحل والظروف وأن القيادة السياسية دائما توجه بأهمية تقديم أفضل أوجه الرعاية لكافة فئات المجتمع.

ومن جانبهم، أعرب نزلاء الدار عن امتنانهم وسعادتهم بزيارة المحافظ المهندس شريف حبيب، والتى تعتبر عادة يحرص عليها المحافظ فى كل المناسبات والأعياد، مؤكدين على أن هذه الزيارة تمثل لهم شئ كبير، وتدعم شعورهم بأن الدولة لم تنس أى أحد من مواطنيها وأنها تقدم الرعاية لكل الفئات دون استثناء.

وامتدت الجولة لتشمل لمستشفى بنى سويف العام، حيث قام المحافظ بزيارة المرضى فى بعض أقسام المستشفى وقدم لهم التهنئة ووزع عليهم بعض الهدايا العينية، متمنيا لهم الشفاء العاجل والتواجد بين أسرهم وذويهم فى أقرب وقت، حيث كلف المحافظ القائمين على المستشفى بضرورة توفير كافة سبل الرعاية والراحة للمرضى.

عقب ذلك زار المحافظ جمعية رعاية المؤسسات للأيتام بجوار مديرية التضامن الاجتماعى بحى الرمد، حيث قام بتوزيع العيدية وبعض الهدايا على الأطفال والطلبة الأيتام لإدخال البهجة والسرورعلى نفوسهم فى مثل هذه المناسبات السعيدة، وحرص المحافظ على مداعبتهم والتقاط الصور التذكارية معهم، مستفسرا منهم عن بعض تفاصيل حياتهم مثل المرحلة الدراسية، ومن منهم متفوق دراسيا وأمنياتهم فى المستقبل، مؤكدا لهم أن الدولة معهم فى كل وقت حتى تحقيق طموحهم وامنايتهم فى حياتهم المستقبلية.

رافق المحافظ فى الجولة كل من اللواء عصام العلقامى السكرتير العام، والمحاسب محمود مغربى رئيس المدينة والمهندسة نهى خاطر نائب رئيس جمعية الشابات المسلمات "التابع لها دار الخير والبركة لرعاية المسنين"، وخالد شكرى مدير الأسرة والطفولة بمديرية التضامن، والمحاسب محمد صفوت مدير عام خدمة المواطنين بالمحافظة، فضلا عن تواجد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتور هانى همام مدير المستشفى.

محافظ بنى سويف يعيد على الأيتام و المسنين



محافظ بنى سويف يعيد على الأيتام و المسنين



محافظ بنى سويف يعيد على الأيتام و المسنين



محافظ بنى سويف يعيد على الأيتام و المسنين



محافظ بنى سويف يعيد على الأيتام و المسنين