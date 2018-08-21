صور.. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان ذبح أضحية العيد بمسجد عمر

شهد صباح اليوم الثلاثاء، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، واللواء جرير مصطفى مدير الأمن، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، ذبح أضحية عامة داخل باحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف بحضور وكلاء الوزارات ومدراء عموم المصالح الحكومية والمئات من المصلين، وذلك عقب أداء صلاة العيد فى الساحة المخصصة أمام المسجد.