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صور.. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان ذبح أضحية العيد بمسجد عمر

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 08:23 ص
صور.. محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان ذبح أضحية العيد بمسجد عمر ذبح أضحية العيد بمسجد عمر
بنى سويف أيمن لطفى
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شهد صباح اليوم الثلاثاء، المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، واللواء جرير مصطفى مدير الأمن، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، المستشار أحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، ذبح أضحية عامة داخل باحة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف بحضور وكلاء الوزارات ومدراء عموم المصالح الحكومية والمئات من المصلين، وذلك عقب أداء صلاة العيد فى الساحة المخصصة أمام المسجد.
 

وأكد الشيخ أحمد عبدالعال أمام وخطيب المسجد على أن مجلس الإدارة، ولجنة الزكاة بالمسجد اعتادوا فى عيد الأضحى ذبح أضحية فداء عن مسلمى المحافظة وذلك إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذى ذبح أضحية عن المسلمين جميعا .
 
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