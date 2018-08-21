صور.. محافظ المنيا يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

كتب فريق المحافظات

استقبل عصام البديوى محافظ المنيا المهنئين بعيد الأضحى المبارك، بالقاعة الكبرى بمبنى ديوان عام المحافظة، وسط أجواء عمتها البهجة والسعادة بالعيد.

وقدمت كافة أطياف وفئات المجتمع التهنئة للمحافظ بالعيد، معربين عن أمنياتهم بأن يعم الخير والأمان على ربوع مصر، وأن يوفق قادتها إلى ما فيه الخير لمصلحة البلاد.

قال المحافظ، فى بيان إن أيام العيد المباركة التى نعيشها تعكس الوحدة والسلام بين كل أبناء الوطن الواحد، مطالبا الجميع بالعمل والإخلاص من أجل تحقيق مصلحة أبناء المحافظة.

واضاف قائلاً" أنا خادم لكل مواطن على أرض محافظة المنيا، والمواطن يجب أن يقابل فى كل مؤسسات الدولة وخاصة التنفيذية بكل ترحاب وتقدير.



محافظ المنيا يستقبل المهنئين



محافظ المنيا يستقبل المهنئين



محافظ المنيا يستقبل المهنئين



محافظ المنيا يستقبل المهنئين