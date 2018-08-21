صور.. محافظ القليوبية يوزع هدايا وورود على مرضى مستشفى جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه

تفقد اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، أقسام الاستقبال والطوارئ والقسطرة والجراحة بمستشفى جامعة بنها والمستشفى التعليميى، حيث قام بزيارة المرضى وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحي المبارك والاطمئنان على حالتهم الصحية من قبل الأطباء بالمستشفى، بمشاركة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

واستمع "عشماوى"، لمشاكل المرضى، ووجه تعليماته لوكيل وزارة الصحة بحلها فورا، والعمل على راحتهم حتى تمام الشفاء، والعمل على توفير كافة سبل الراحة خلال فترة الإقامة لهم في المستشفيات.