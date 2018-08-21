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صور.. محافظ القليوبية يرسم وشم على وجه طفل يتيم ابتهاجا بالعيد

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 11:08 ص
صور.. محافظ القليوبية يرسم وشم على وجه طفل يتيم ابتهاجا بالعيد محافظ القليوبية يرسم وشم على وجه طفل يتيم
القليوبية ابراهيم سالم_ نيفين طه
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فى لافته إنسانية، وزع اليوم اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أثناء زيارته دار المؤسسة العلاجية للأيتام، بمدينة بنها، الهدايا واللعب على الأطفال، ابتهاجا بالعيد، وشارك الأطفال الأيتام، احتفالاتهم وتبادل الرسم معهم، حيث قام برسم وشم على وجه طفل، وتقبيله.

كما شدد المحافظ، على ضرورة مشاركة المحافظة فى جهاز إحدى الفتيات بدار المؤسسة العلاجية للأيتام، والتى ستتزوج بشهر أكتوبر المقبل.

 

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محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام (1)
محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام 

 

محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام (2)
محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام

 

محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام (3)
محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام 

 

محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام (4)
محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام

 

محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام (5)
محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام

 

محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام (6)
محافظ القليوبية يزور دار المؤسسة العلاجية للأيتام 

 


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