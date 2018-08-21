صور.. محافظ البحيرة تستقبل المهنئين والقيادات المسيحية للتهنئة بعيد الأضحى

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

استقبلت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة، المهنئين بعيد الأضحى المبارك من القيادات الدينية والتنفيذية من رؤساء المدن ومديرى المديريات ورؤساء النقابات وأعضاء مجلس النواب والمواطنين.

كما استقبلت وفد من القيادات القبطية ضم القس أمجد أيوب راعى الكنيسة الإنجيلية، وممثلى الكنيسة الكاثوليكية، ونجاة مرتضى مدير مدرسة الراهبات الفرنسسكانيات بدمنهور.

وقدمت محافظ البحيرة التهنئة للواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة والقيادات الأمنية بالمحافظة وأشادت بدورهم فى توفير الأمن والآمان والاستقرار لمواطنى المحافظة.



محافظ البحيرة تستقبل المهنئين



محافظ البحيرة تستقبل المهنئين



محافظ البحيرة تستقبل المهنئين



محافظ البحيرة تستقبل المهنئين



محافظ البحيرة تستقبل المهنئين



محافظ البحيرة تستقبل المهنئين



محافظ البحيرة تستقبل المهنئين