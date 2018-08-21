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صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 02:25 م
صور.. محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك جانب من المهنئين
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، لفيف من المهنئين من أعضاء مجلس النواب وقناصل الدول العربية والأجنبية والجامعة والقيادات التنفيذية ووفد من الكنيسة والمجتمع المدنى الذين حضروا لتقديم التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة واللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد.

ووجه المحافظ التهنئة للشعب المصرى والأمة الإسلامية عامة ومواطنى وزوار الإسكندرية خاصة بالعيد، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقى والاستقرار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام بالخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.

وأكد المحافظ أن اليوم هو يوم مميز للإسكندرية فقد شرفنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيارته وآدائه صلاة عيد الأضحى المبارك بحضور عدد كبير من الوزراء وقيادات الجيش والشرطة، مما يبعث رسالة للشعب السكندرى أن الإسكندرية فى قلب الرئيس وستشهد المزيد من المشروعات والإنجازات .

على الصعيد ذاته أكد سلطان أن المحافظة قد رفعت حالة الاستعداد القصوى فى جميع أجهزتها ومديرياتها الخدمية من التموين والصحة وغيرها وكذا شركات المرافق ، وخصصت خطا ساخنا وعدد من الخطوط الأرضية فى غرفة العمليات الخاصة بالمحافظة لاستقبال أى شكاوى على مدار ال 24 ساعة خلال أجازة العيد.

 

محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين (2)

محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين

 

محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين (3)
محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين

 

محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين (7)
محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين

 

محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين (9)
محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين

 

محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين (10)
محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين

 

محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين (11)
محافظ الإسكندرية يستقبل المهنئين

 


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